Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу.
Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу
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«Цены на энергоносители находятся на таких максимумах, что они многократно превышают любую себестоимость добычи и транспортировки из России, это касается как нефти, так и газа с углём», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, Европа находится в условиях невозможности замещения российского газа.

«Это означает, что сырьё будет продано в Евросоюз согласно тем ценовым формулам, которые заложены в контрактах», — подчеркнул Пикин.

Как добавил эксперт, ЕС вводит против России санкции, чтобы затем заставить европейских потребителей оплачивать их путём неминуемого повышения цен.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

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