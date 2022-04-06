Власти столицы сообщили о росте инвестиций Израиля в экономику Москвы

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте инвестиций Израиля в экономику Москвы.

Об этом пишет НСН.

По словам Ефимова, соответствующий показатель за пять лет вырос почти в три раза, составив $280 млн.

Он уточнил, что, как правило, это вложения в здравоохранение, недвижимость и промышленность.

«За последний год страна увеличила своё участие в капитале московских компаний на 15,1%. Вырос и товарооборот со столицей: по итогам 2021 года он составил $797,3 млн, что на 7,1% больше, чем в 2020-м», — добавил заммэра.

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