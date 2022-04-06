Крым представит новые инвестпроекты на ПМЭФ-2022

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XXV Петербургский международный экономический форум станет для Крыма площадкой для продвижения возможностей — регион представит свои новые инвестпроекты.
Крым представит новые инвестпроекты на ПМЭФ-2022
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Крым 24».

«В этом году это будут инвестпроекты в сфере туризма и рекреации, сельского хозяйства, строительства. Форум в Санкт-Петербурге позволяет обменяться лучшими практиками с коллегами из других регионов России, изучить лучшие методики и практики работы с инвесторами», — заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов региона Ирина Кивико.

На ПМЭФ в 2021 году с республикой были подписаны три крупных инвестиционных соглашения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на ПМЭФ-2022 назовут лауреатов конкурса «Моя страна — моя Россия».

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