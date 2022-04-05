К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 18 московских предприятий

К национальному проекту «Производительность труда» присоединились 18 московских предприятий.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

За январь — март 2022 года столичные компании подали 130 заявок. Из них 18 предприятий прошли отбор и подписали соглашения с городом. Пять производителей уже приступили к реализации нацпроекта.

«Национальный проект «Производительность труда» становится драйвером позитивных изменений. Участие в нём позволит компаниям сократить издержки, объём незавершённого производства и время создания продукции, а также повысить её качество», — заявил глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.