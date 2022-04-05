К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 18 московских предприятий

Короткая ссылка
К национальному проекту «Производительность труда» присоединились 18 московских предприятий.
К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 18 московских предприятий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

За январь — март 2022 года столичные компании подали 130 заявок. Из них 18 предприятий прошли отбор и подписали соглашения с городом. Пять производителей уже приступили к реализации нацпроекта.

«Национальный проект «Производительность труда» становится драйвером позитивных изменений. Участие в нём позволит компаниям сократить издержки, объём незавершённого производства и время создания продукции, а также повысить её качество», — заявил глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить