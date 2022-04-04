Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Германии

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Германии.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что на ФРГ приходится треть всех поставок газа из России в Европу и этой стране просто нечем заместить 50% импорта топлива.

«У них есть время на то, чтобы смириться с новой схемой, потому что оплата по поставкам, которые начались 1 апреля, будет только к концу месяца, а по некоторым — даже в начале мая. Поэтому недели три у них как минимум есть, чтобы адаптироваться и открыть счёт», — пояснил Пикин.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС.