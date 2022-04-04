В Татарстане направят 4,5 млрд рублей на поддержку пострадавшего от санкций бизнеса

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В 2022 году в Татарстане направят 4,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за санкций.
В Татарстане направят 4,5 млрд рублей на поддержку пострадавшего от санкций бизнеса
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского кабмина.

Из бюджета региона на эти цели выделят 1,23 млрд рублей, остальные средства — из Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда республики.

В числе мер поддержки — льготные микрозаймы и займы, поручительства, субсидирование затрат по уплате процентных ставок.

По итогам 2021 года число занятых в сфере МСБ в Татарстане, в том числе ИП и самозанятых, составило более 780 тыс.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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