Специалист по энергетике Белогорьев прокомментировал планы Германии по СПГ

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Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал планы Германии по СПГ.
Специалист по энергетике Белогорьев прокомментировал планы Германии по СПГ
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«В 2022 году немцы точно не смогут найти 10 млрд или 20 млрд кубов свободного сырья на рынке СПГ, а в 2023 году новых объёмов будет немного, причём главным проектом станет «Арктик СПГ 2» российской компании «НОВАТЭК», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, перспективы ФРГ зависят от цены, которая будет на европейских хабах.

Как отметил Белогорьев, если котировки в Евросоюзе смогут конкурировать с Северо-Восточной Азией, то всё возможно, но задача непростая.

«Немцам нужно переключаться на уголь, возобновляемую генерацию и повышать энергоэффективность и энергосберегание. Такие решения в ближайшие два-три года дадут в ФРГ больше эффекта, чем поиск СПГ на мировом рынке», — добавил эксперт.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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