Специалист по энергетике Белогорьев высказался о ситуации с энергоресурсами в ЕС
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«Если говорить о Евросоюзе в целом, то полный отказ точно невозможен в этом году. Нет у них свободных объёмов энергоресурсов. Можно, конечно, попробовать заместить основную массу угля, нафту, мазут. По поводу возможности замещения остальных видов топлива я не уверен», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.
По словам Белогорьева, это в любом случае сложная задача.
Эксперт предположил, что наиболее вероятный вариант развития событий — введение ограничений на заход российских судов с углём или нефтепродуктами, чем какое-либо эмбарго.
Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС.