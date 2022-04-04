Специалист по энергетике Белогорьев высказался о ситуации с энергоресурсами в ЕС

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Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказался о ситуации с энергоресурсами в ЕС.
Специалист по энергетике Белогорьев высказался о ситуации с энергоресурсами в ЕС
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«Если говорить о Евросоюзе в целом, то полный отказ точно невозможен в этом году. Нет у них свободных объёмов энергоресурсов. Можно, конечно, попробовать заместить основную массу угля, нафту, мазут. По поводу возможности замещения остальных видов топлива я не уверен», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По словам Белогорьева, это в любом случае сложная задача.

Эксперт предположил, что наиболее вероятный вариант развития событий — введение ограничений на заход российских судов с углём или нефтепродуктами, чем какое-либо эмбарго.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в ЕС.

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