Аналитик Головинов спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

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Ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов спрогнозировал курс доллара на ближайшее время.
Аналитик Головинов спрогнозировал курс доллара на ближайшее время
  • Gettyimages.ru

«Сегодня мы ждём, что активность экспортёров останется невысокой, что может вернуть курс доллара в начале недели в зону 85—88 рублей. Настраивает на отскок доллара и его некоторая перепроданность, сформированная после сильного движения прошлой недели», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Головинова, в начале пятничных торгов курс доллара инерционно стремился к уровню 80,3 рубля, но вернулся в торговый диапазон четверга, где и провёл весь день.

«Способствовали приостановке укрепления рубля некоторое усиление позиций доллара и дальнейший рост долларовых ставок, а также откат нефтяных котировок: фьючерс на нефть Brent упал к $104 за баррель, отражая ожидания роспуска стратегических резервов ведущими странами», — добавил Головинов.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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