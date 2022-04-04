Аналитик Головинов спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов спрогнозировал курс доллара на ближайшее время.

«Сегодня мы ждём, что активность экспортёров останется невысокой, что может вернуть курс доллара в начале недели в зону 85—88 рублей. Настраивает на отскок доллара и его некоторая перепроданность, сформированная после сильного движения прошлой недели», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Головинова, в начале пятничных торгов курс доллара инерционно стремился к уровню 80,3 рубля, но вернулся в торговый диапазон четверга, где и провёл весь день.

«Способствовали приостановке укрепления рубля некоторое усиление позиций доллара и дальнейший рост долларовых ставок, а также откат нефтяных котировок: фьючерс на нефть Brent упал к $104 за баррель, отражая ожидания роспуска стратегических резервов ведущими странами», — добавил Головинов.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.