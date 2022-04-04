В Подмосковье назвали число обратившихся за господдержкой предпринимателей

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Почти 6,4 тыс. предпринимателей обратились за консультациями и поддержкой в ведомство за прошлый месяц, передаёт пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В Подмосковье назвали число обратившихся за господдержкой предпринимателей
  • РИА Новости

Как сообщает «Подмосковье сегодня», для обеспечения поддержки предпринимателей горячая линия поддержки бизнеса переведена на круглосуточный режим работы. При этом из всего объёма поступивших обращений более 86% уже исполнено.

Глава ведомства Екатерина Зиновьева отметила, что 72% обращений на горячую линию и инвестпортал области связаны с мерами поддержки.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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