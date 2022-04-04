В Подмосковье назвали число обратившихся за господдержкой предпринимателей
- РИА Новости
Как сообщает «Подмосковье сегодня», для обеспечения поддержки предпринимателей горячая линия поддержки бизнеса переведена на круглосуточный режим работы. При этом из всего объёма поступивших обращений более 86% уже исполнено.
Глава ведомства Екатерина Зиновьева отметила, что 72% обращений на горячую линию и инвестпортал области связаны с мерами поддержки.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.