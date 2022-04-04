В Удмуртии одобрили льготные кредиты предпринимателям на сумму около 820 млн рублей

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Заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов сообщил, что предприниматели региона получили льготные кредиты на сумму около 820 млн рублей.
В Удмуртии одобрили льготные кредиты предпринимателям на сумму около 820 млн рублей
  • РИА Новости

Как уточняет udm-info.ru, ряд бизнесменов решили также воспользоваться услугами банков по отсрочке выплат — кредитными каникулами на сумму порядка 606 млн рублей.

По словам Сунцова, вслед за первым пакетом мер поддержки последует второй — его презентуют в скором времени.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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