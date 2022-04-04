В Удмуртии одобрили льготные кредиты предпринимателям на сумму около 820 млн рублей

Заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов сообщил, что предприниматели региона получили льготные кредиты на сумму около 820 млн рублей.

Как уточняет udm-info.ru, ряд бизнесменов решили также воспользоваться услугами банков по отсрочке выплат — кредитными каникулами на сумму порядка 606 млн рублей.

По словам Сунцова, вслед за первым пакетом мер поддержки последует второй — его презентуют в скором времени.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.