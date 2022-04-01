Экономист Смирнов прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Экономист Смирнов прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • © РИА Новости / Мария Девахина

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что меры, принятые Банком России для поддержания рубля, начали приносить результаты.

«Сейчас множество факторов влияет на поведение российской национальной валюты. Не будем забывать о том, что по-прежнему сохраняется геополитическое давление, поэтому ни один типовой метод расчётов не поможет предсказать валютные курсы с максимальной точностью», — сказал Смирнов.

По его прогнозу, рубль сможет укрепиться к доллару и евро, зафиксировав свои позиции.

«В апреле, скорее всего, доллар будет стоить 80—85 рублей, евро 90—95 рублей», — предположил эксперт.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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