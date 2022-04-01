Аналитик Гойхман высказался о перспективах курса рубля

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман высказался о перспективах курса рубля.

В беседе с ИА REGNUM он заявил, что спрос на валюту в настоящее время ограничен.

«С другой стороны, предложение валюты искусственно стимулируется обязанностью экспортёров продавать 80% валютной выручки. В апреле к этому может добавиться переход части импортёров газа на оплату рублями», — отметил эксперт.

По его прогнозу, при продолжении действия данных драйверов доллар способен уйти к курсу в 80 рублей или чуть ниже.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.