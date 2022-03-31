В НСПК заявили о выпущенных порядка 116 млн карт МИР к марту 2022 года

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Глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил, что около 116 млн карт МИР было выпущено по состоянию на начало марта 2022 года.

«По состоянию на 1 марта этого года такая, самая актуальная отчётность, которая у нас есть: карт МИР выпущено практически уже 116 млн», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что карты МИР можно выпускать в любых валютах.

«Здесь каких-то ограничений со стороны оператора платёжной системы нет. Но, безусловно, это тот вопрос, который вам нужно решить с вашим банком, который эту карту выпустил, в какой валюте он готов открыть вам счёт», — добавил глава НСПК.

Ранее американская компания Google заявила о приостановке пилотного проекта по запуску сервиса Google Pay для карт МИР.

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