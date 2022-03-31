«Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода Ямала — Европы на ночь на 1 апреля
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что компания выкупила примерно 21,5% от общего предложения.
«Газпром» сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21:00 до 07:00 мск.
Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.
«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа.