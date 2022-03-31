«Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода Ямала — Европы на ночь на 1 апреля

«Газпром» заказал дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа на предстоящую ночь с 31 марта на 1 апреля, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания выкупила примерно 21,5% от общего предложения.

«Газпром» сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21:00 до 07:00 мск.

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

«Оператор ГТС Украины» рассказал о ситуации с транзитом российского газа.