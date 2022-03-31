Агроном Белый рассказал о перспективах российского АПК

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Главный агроном АО «Агрохолл» Леонид Белый рассказал о перспективах российского АПК.
Агроном Белый рассказал о перспективах российского АПК
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

«Для российских производителей овощей и фруктов сейчас открываются небывалые перспективы, которые смогут вывести сельскохозяйственный рынок РФ на новый уровень. Хочется отметить, что доля отечественных продуктов на российском рынке всегда была большой. Аграрии ежегодно отчитывались о хорошем урожае яблок, персиков, винограда и других фруктов и ягод», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Другой вопрос, отметил эксперт, что много отечественных продуктов поставлялось за рубеж.

«На данный момент все аграрии готовы поставлять свою продукцию в разные города России», — сказал Белый.

Как подчеркнул эксперт, в настоящее время акционерные общества и предприятия разрабатывают планы для будущих посадок, ищут оптимальные сорта и намечают сроки первых урожаев.

По словам Белого, в аграрной отрасли импортозамещение работает отлично.

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