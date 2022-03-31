Экономист Беляев спрогнозировал, какие товары из России могут исчезнуть на Западе из-за контрсанкций

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, какие российские товары могут исчезнуть на Западе из-за ответных санкций.

Так, в беседе с Life.ru он выразил мнение, что в первую очередь это касается энергетических ресурсов.

В число ключевых экспортных позиций, отметил эксперт, входят также зерно, масло, лес. Кроме того, на Западе спросом пользуется и российский алюминий.

«Этот металл востребован, и мы занимаем по нему серьёзную нишу на мировом рынке, являясь если не монополистами, то производящими очень большую долю. Алюминий востребован в очень многих отраслях», — уточнил Беляев.

В качестве примера он привёл такие отрасли, как авиация, строительство, пищевая промышленность, электроника.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.