Экономист Беляев спрогнозировал, какие товары из России могут исчезнуть на Западе из-за контрсанкций
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Так, в беседе с Life.ru он выразил мнение, что в первую очередь это касается энергетических ресурсов.
В число ключевых экспортных позиций, отметил эксперт, входят также зерно, масло, лес. Кроме того, на Западе спросом пользуется и российский алюминий.
«Этот металл востребован, и мы занимаем по нему серьёзную нишу на мировом рынке, являясь если не монополистами, то производящими очень большую долю. Алюминий востребован в очень многих отраслях», — уточнил Беляев.
В качестве примера он привёл такие отрасли, как авиация, строительство, пищевая промышленность, электроника.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.