Экономист Абрамова прокомментировала идею создания новой платёжной единицы в России

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Руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве России Марина Абрамова заявила, что в современной ситуации создание новой платёжной единицы для международных расчётов — это настоятельная потребность.
Экономист Абрамова прокомментировала идею создания новой платёжной единицы в России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Своим мнением она поделилась с ИА REGNUM.

«Создание новой платёжной единицы для международных расчётов, способной обеспечить финансовую стабильность логистических цепочек международной торговли в условиях турбулентности рисков, — это настоятельная потребность современной ситуации. Интерес различных стран к новой платёжной единице для международных расчётов зависит от интереса к тем рынкам, где она будет использоваться. А эффективность функционирования такой системы расчётов и платежей каждая страна будет определять самостоятельно в зависимости от складывающихся для данной страны внешних и внутренних факторов», — сказала Абрамова.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform  выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.

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