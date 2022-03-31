Экономист Абрамова прокомментировала идею создания новой платёжной единицы в России
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Своим мнением она поделилась с ИА REGNUM.
«Создание новой платёжной единицы для международных расчётов, способной обеспечить финансовую стабильность логистических цепочек международной торговли в условиях турбулентности рисков, — это настоятельная потребность современной ситуации. Интерес различных стран к новой платёжной единице для международных расчётов зависит от интереса к тем рынкам, где она будет использоваться. А эффективность функционирования такой системы расчётов и платежей каждая страна будет определять самостоятельно в зависимости от складывающихся для данной страны внешних и внутренних факторов», — сказала Абрамова.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.