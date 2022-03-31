Власти Москвы отметили рост инвестиционного потенциала города

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что совокупный объём инвестиций в экономику Москвы с 2011 по 2021 год превысил 30 трлн рублей, увеличившись в реальном выражении в 3,4 раза.

Это подтверждает репутацию столицы как одного из самых привлекательных для инвесторов городов России, передаёт НСН.

«Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года на долю столицы приходится 21,1% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал. В прошлом году вложения превысили 4,8 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем в 2020-м», — добавил Ефимов.

По оценкам столичных властей, приоритетными отраслями являются фармацевтическая, медицинская и химическая промышленности. В свою очередь, микроэлектроника и приборостроение стали главным локомотивом роста экономики Москвы.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», в Московской области рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе.