Власти Москвы отметили рост инвестиционного потенциала города

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что совокупный объём инвестиций в экономику Москвы с 2011 по 2021 год превысил 30 трлн рублей, увеличившись в реальном выражении в 3,4 раза.
Власти Москвы отметили рост инвестиционного потенциала города
  • Gettyimages.ru
  • © Universal History Archive/UIG

Это подтверждает репутацию столицы как одного из самых привлекательных для инвесторов городов России, передаёт НСН.

«Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года на долю столицы приходится 21,1% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал. В прошлом году вложения превысили 4,8 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем в 2020-м», — добавил Ефимов.

По оценкам столичных властей, приоритетными отраслями являются фармацевтическая, медицинская и химическая промышленности. В свою очередь, микроэлектроника и приборостроение стали главным локомотивом роста экономики Москвы.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», в Московской области рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе.

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