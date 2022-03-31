В Москве рассказали о росте числа предприятий МСП
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По данным налоговых реестров, на середину марта 2022 года в столице работают 797,6 тыс. субъектов МСП, передаёт НСН.
«Число субъектов малого и среднего бизнеса в середине марта превысило на 2,5% показатели середины января этого года и достигло 797,6 тыс. Кроме того, количество микропредприятий, которые занимают значительную долю в МСП, также выросло на 2,6% — до 759,7 тыс.», — уточнил Ефимов.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.