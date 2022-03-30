Товарооборот Краснодарского края и Армении вырос на 15% в 2021 году

В Краснодарский край прибыла делегация из Армении. Запланированы переговоры между предпринимателями, посещение ведущих предприятий региона.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как заявил начальник управления инвестиционного маркетинга и экспорта департамента инвестиций и развития МСП Кубани Николай Корсаков, в 2021 году товарооборот между Краснодарским краем и Арменией вырос почти на 15% и достиг $111,4 млн.

«Торгово-экономические отношения края и республики имеют большой потенциал, который в том числе помогают раскрыть подобные мероприятия», — отметил Корсаков.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Турции составил почти $15 млрд в 2021 году.