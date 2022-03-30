В «Автостате» подсчитали число машин китайских марок в России

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В аналитическом агентстве «Автостат» заявили, что в России насчитывается 795 тыс. машин китайских марок, или 1,7% от общего количества зарегистрированных легковых автомобилей в стране.
В «Автостате» подсчитали число машин китайских марок в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, 28% из всех зарегистрированных в России китайских машин произведено брендом Chery (221 тыс. транспортных средств).

Далее следуют Lifan и Geely — 154 тыс. и 152 тыс. автомобилей соответственно.

Также в России представлены машины китайских марок Great Wall и Haval.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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