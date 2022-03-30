В «Автостате» подсчитали число машин китайских марок в России
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Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке экспертов, 28% из всех зарегистрированных в России китайских машин произведено брендом Chery (221 тыс. транспортных средств).
Далее следуют Lifan и Geely — 154 тыс. и 152 тыс. автомобилей соответственно.
Также в России представлены машины китайских марок Great Wall и Haval.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.