Экономист Домащенко прокомментировал идею создать в России новую платёжную единицу

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко прокомментировал предложение экономистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН создать в России новую платёжную единицу для расчётов с дружественными странами.

«Теоретических изысканий много по части международных платёжных средств. Это один из вариантов», — заявил Домащенко в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, более реальны взаиморасчёты на основе национальных валют, чем создание новой универсальной платёжной единицы.

Домащенко добавил, что евро был одним из финальных этапов евроинтеграции, и прежде чем появилась единая валюта, прошло почти 50 лет.

Ранее экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платёжную единицу.

Вопрос о создании новой платёжной единицы поставили введённые западные санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.