Экономист Домащенко прокомментировал идею создать в России новую платёжную единицу
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«Теоретических изысканий много по части международных платёжных средств. Это один из вариантов», — заявил Домащенко в беседе с газетой «Известия».
Как считает эксперт, более реальны взаиморасчёты на основе национальных валют, чем создание новой универсальной платёжной единицы.
Домащенко добавил, что евро был одним из финальных этапов евроинтеграции, и прежде чем появилась единая валюта, прошло почти 50 лет.
Ранее экономисты ЦМАКП и РАН предложили создать в России новую платёжную единицу.
Вопрос о создании новой платёжной единицы поставили введённые западные санкции, а также требование России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.
Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.