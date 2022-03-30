Голландский Rabobank прекращает работу в России из-за операции по защите Донбасса
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«Rabobank и его дочерняя компания DLL начали сворачивать всю деятельность в России и скоро покинут страну», — сообщила пресс-служба банка.
В организации заявили, что банк не хочет заниматься бизнесом «в стране с режимом, который жестоко вторгается в другую суверенную нацию».
28 марта Европейский банк реконструкции и развития заявил о решении закрыть свои офисы в Москве и Минске.