Экономист Михеев высказался о ситуации с перспективами оплаты газа рублями

Кандидат экономических наук Александр Михеев высказался о ситуации, связанной с перспективой оплаты поставок российского газа рублями.

«Так или иначе европейцы стоят перед тяжёлым выбором: либо лишиться энергоресурса и остаться без отопления, газа и света, либо перечислять «Газпрому» оплату в рублях», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как считает эксперт, Россия может продавать за рубли практически всё, что выгодно экспортировать за рубеж — например, нефть, металлы или лес.

По словам Михеева, продажа товаров за нацвалюту укрепит рубль и поддержит отечественную экономику.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.