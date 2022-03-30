В Подмосковье на поддержку семейных ферм и агростартапов направят около 100 млн рублей

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что на поддержку семейных ферм и агростартапов в регионе выделят почти 100 млн рублей.
В Подмосковье на поддержку семейных ферм и агростартапов направят около 100 млн рублей
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает телеканал «360».

На развитие семейных ферм в этом году предусмотрена поддержка в размере 53,57 млн рублей, максимальный размер гранта составляет 30 млн рублей, уточнил Филимонов.

«46,44 млн рублей выделили на проект «Агростартап». Эта форма поддержки АПК Подмосковья призвана помочь тем фермерам, которые только начинают свою деятельность. Грант способствует выполнению важной задачи — привлекать в регион новых аграриев», — сказал Филимонов.

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