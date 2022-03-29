В Национальном союзе экспортёров прокомментировали укрепление курса рубля

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Президент Национального союза экспортёров Илья Сёмин прокомментировал укрепление курса рубля.
В Национальном союзе экспортёров прокомментировали укрепление курса рубля
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это может быть связано с ситуацией по переходу на оплату газа в рублях.

«Какими бы ни были заявления политиков, что они не будут платить в рублях, а только в евро, по факту могут быть самые разные варианты: и посреднические схемы, и фирмы-посредники частные. Главное, что Россия получит рубли за газ», — заявил эксперт.

Как отметил Сёмин, многие на Западе понимают, что отказаться от российского газа невозможно.

Эксперт добавил, что нынешнее укрепление рубля даёт «свежее дыхание для импортозамещения».

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

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