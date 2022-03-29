Экономист Чеглов высказался о перспективах работы зарубежных компаний в России

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов высказался о перспективах работы зарубежных компаний в России.

В беседе с ИА REGNUM он выразил мнение, что пока рано говорить, что китайский бизнес сможет полностью заместить западных предпринимателей.

«Касательно полного замещения говорить ещё рано. Пока не активизируется крупный китайский бизнес, этого не случится. Есть к тому же турецкие компании с их швейными изделиями, фруктами и овощами. Есть индийские компании в фармацевтике, пивоварении и не только. Есть иранские компании», — пояснил эксперт.

По его словам, российский рынок нужен всем.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о ситуации с поставками российского угля в Китай и Индию.