Эксперт по фондовому рынку Зельцер рассказал о факторах, поддерживающих курс рубля
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«Сейчас действует сразу несколько факторов в пользу рубля: низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключения нерезидентов от торгов, барьеры по перетоку иностранных валют», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, ещё одним весомым драйвером стала инициатива о переводе стран-санкционеров в рублёвую зону при оплате потребляемого ими газа.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.