Эксперт по фондовому рынку Зельцер рассказал о факторах, поддерживающих курс рубля

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал о факторах, поддерживающих курс рубля.
Эксперт по фондовому рынку Зельцер рассказал о факторах, поддерживающих курс рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Сейчас действует сразу несколько факторов в пользу рубля: низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключения нерезидентов от торгов, барьеры по перетоку иностранных валют», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё одним весомым драйвером стала инициатива о переводе стран-санкционеров в рублёвую зону при оплате потребляемого ими газа.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить