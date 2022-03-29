Эксперт по фондовому рынку Зельцер рассказал о факторах, поддерживающих курс рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал о факторах, поддерживающих курс рубля.

«Сейчас действует сразу несколько факторов в пользу рубля: низкий импорт, высокие сырьевые цены, отключения нерезидентов от торгов, барьеры по перетоку иностранных валют», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё одним весомым драйвером стала инициатива о переводе стран-санкционеров в рублёвую зону при оплате потребляемого ими газа.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.