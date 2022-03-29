Финансовый аналитик Бугров прокомментировал ситуацию с текущими банковскими вкладами

Финансовый аналитик, управляющий партнёр инвестиционного холдинга Эдуард Бугров прокомментировал ситуацию с текущими банковскими вкладами.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Текущие ставки по вкладам — действительно неплохое предложение для населения, особенно в свете отмены НДФЛ в 13% на процентные доходы по банковским депозитам за 2022 год. Однако есть одно но — ключевая ставка Центрального банка России в 20% вряд ли продержится на этом уровне в течение всего года», — рассказал Бугров.

По его словам, для сохранения манёвренности денег вкладчикам стоит рассмотреть вариант открытия накопительного счета.

«Этот вариант подойдёт тем, кто хочет сохранять доступ к деньгам (накопительные счета предусматривают возможность как свободного пополнения, так и свободного снятия) и при этом получать за них процент, в отличие от обычного расчётного счёта», — пояснил Бугров.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.