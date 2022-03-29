Экономист Данилов оценил готовность китайских компаний расширить присутствие на российском рынке

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Кандидат экономических наук Александр Данилов оценил готовность китайских компаний расширить присутствие на российском рынке.
Экономист Данилов оценил готовность китайских компаний расширить присутствие на российском рынке
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«Теперь, когда Россия открыта к сотрудничеству и «избавилась» от иностранных монополистов, появляются возможности наращивать связи с Китаем и развивать ряд перспективных направлений, в том числе поставки тканей для пошива одежды и уже готовых изделий, которыми Пекин, безусловно, славится», — рассказал Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, крупный китайский бизнес готов зайти на российский рынок и не испугается санкций со стороны Запада.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН высказался о ситуации с поставками российского угля в Китай и Индию.

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