Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро торгуется ниже 93 рублей
Курс доллара в ходе торгов 29 марта упал ниже 84 рублей, а курс евро опустился ниже 93 рублей.
- globallookpress.com
- © Zamir Usmanov
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Отмечается, что в 14:42 мск доллар стоит 83,55 рубля, а евро — 92,52 рубля.
Ранее финансовый эксперт Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.
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