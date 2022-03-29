Курс доллара упал ниже 84 рублей, евро торгуется ниже 93 рублей

Курс доллара в ходе торгов 29 марта упал ниже 84 рублей, а курс евро опустился ниже 93 рублей.

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Об этом свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что в 14:42 мск доллар стоит 83,55 рубля, а евро — 92,52 рубля. Ранее финансовый эксперт Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.