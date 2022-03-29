В Москве рассказали о новых мерах поддержки застройщиков

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы предусмотрели введение отсрочки на предоставление банковской гарантии для ряда застройщиков.
В Москве рассказали о новых мерах поддержки застройщиков
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Об этом пишет НСН.

Отмечается, что речь идёт о застройщиках, меняющих вид использования земельного участка.

Согласно закону, при смене вида использования участка застройщик должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет. Сумма зависит от расположения участка и разницы в кадастровой стоимости до и после преобразования правового статуса. Как следует из публикации, 98% застройщиков вносят необходимые средства в рассрочку.

«В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода», — пояснил Ефимов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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