В Москве рассказали о новых мерах поддержки застройщиков

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы предусмотрели введение отсрочки на предоставление банковской гарантии для ряда застройщиков.

Об этом пишет НСН.

Отмечается, что речь идёт о застройщиках, меняющих вид использования земельного участка.

Согласно закону, при смене вида использования участка застройщик должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет. Сумма зависит от расположения участка и разницы в кадастровой стоимости до и после преобразования правового статуса. Как следует из публикации, 98% застройщиков вносят необходимые средства в рассрочку.

«В данном случае необходимо подтвердить последующие выплаты. И если раньше банковская гарантия была непременным условием для заключения соглашения с городом, то сейчас такое обязательство банка можно предоставить в течение полугода», — пояснил Ефимов.

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