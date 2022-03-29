Экономист Беляев спрогнозировал возвращение курса доллара к 80 рублям

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.
Экономист Беляев спрогнозировал возвращение курса доллара к 80 рублям
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«Недавнее ослабление рубля по отношению к доллару было ситуативным. Это было конъюнктурное отклонение курса на негативных новостях от естественных фундаментальных значений», — объяснил эксперт.

По его мнению, сейчас новостной фон нормализуется.

«Рубль начинает восстанавливать свои позиции, с которых он был выбит информационным шоком. Говорить, что курс вернётся к 76 рублям за доллар, трудно, потому что отклонение было слишком большим и длительным. Но о том, что он восстановится до 80 рублей за доллар, можно говорить с полной уверенностью», — считает Беляев.

Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей.

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