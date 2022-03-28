Экономист Остапкович прокомментировал ситуацию с курсом доллара

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT укрепление рубля по отношению к доллару.

«Сегодня прогнозировать курс доллара невозможно. Мы находимся в зоне огромной экономической неопределённости», — считает эксперт.

По его словам, курс «волатилен и будет ещё меняться».

«То, что он опустился — это, конечно, позитивный сигнал. Рынок реагирует на то, что экономическая турбулентность успокаивается. Появились факторы, влияющие на рост курса рубля», — добавил собеседник RT.

По мнению Остапковича, фундаментальные выводы о динамике курса делать рано, также «сложно определить какой-то тренд».

«Надо посмотреть три-четыре торга. Если тенденция закрепится, то можно делать позитивные выводы», — уточнил экономист.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 90 рублей.