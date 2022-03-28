Экономист Цыганов высказался о ситуации с безналичными платежами в России

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Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов высказался о ситуации с безналичными платежами в стране.
Экономист Цыганов высказался о ситуации с безналичными платежами в России
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«Увеличение доли наличных оплат в конце февраля — марте 2022 года связано не только с опасениями граждан о перебоях работы платёжных систем... Есть и причина, связанная с предпочтениями продавцов на строительных и мелкооптовых рынках именно наличных, что позволяло им минимизировать затраты на банковское обслуживание», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Однако, по словам эксперта, с учётом мер по снижению эквайринговых комиссий, развитию СБП, снижению налогов и штрафов для малого бизнеса в перспективе можно ожидать снижения интереса малых предприятий, ИП и самозанятых к оплате наличными.

Как спрогнозировал Цыганов, это может вернуть тренд на повышение доли безналичных оплат, который сформировался в последние годы.

Ранее аналитик оператора фискальных данных (ОФД) сервиса «Контур.Маркет» Дарья Жигалина в разговоре с «Известиями» сообщила, что в марте 2022 года доля операций с наличными в России выросла на 3 п. п. — до 41%.

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