В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о ситуации с поставками газа из России в Европу

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов высказался о ситуации с поставками нефти и газа из России в Европу.

«Очевидно, что общий тренд на отказ от нефти, газа и угля из России задан, но неочевидно, что Европа сумеет добиться этого завтра или в ближайшие годы. Тем не менее Москве стоит учитывать сроки в три-четыре года», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, от нефти ЕС изначально планировал отказаться до конца 2022 года, а по газу сроки были не определены, поскольку ситуация складывалась иначе.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в Германию.