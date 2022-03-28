Финансовый консультант Никитина назвала надёжный способ сохранения сбережений

Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алёна Никитина выразила мнение, что лучшим средством сохранения сбережений в современных условиях является депозит.

«Сейчас самый удачный момент. Ничем не рискуя, можно получать 21% годовых. Можно даже лесенкой сделать: треть накоплений положить на одномесячный, треть — на двухмесячный и треть на трёхмесячный», — сказала эксперт в беседе с URA.RU.

Кроме того, по словам Никитиной, вложить средства можно и в облигации федерального займа, которые приносят 15—17% годовых.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.