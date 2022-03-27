Глава Союза нефтегазопромышленников Шмаль рассказал об особенностях российского газа

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль рассказал об особенностях российского газа.

Об этом сообщает Life.ru.

«Что касается климатической повестки, то наш газ является очень чистым, это чистый метан. Поэтому и выбросы от его сгорания намного меньше. И газ наш, наряду с атомной энергетикой, считается не очень влияющим на ситуацию с климатом. Потому в этом плане у нас тоже есть преимущества по поводу того, что стоит использовать именно его», — заявил Шмаль.

Он назвал проблематичной и несбалансированной ситуацию на энергетическом рынке в Европе и в мире.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможностях Европы заменить российский газ.