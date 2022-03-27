Глава Союза нефтегазопромышленников Шмаль рассказал об особенностях российского газа

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Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль рассказал об особенностях российского газа.
Глава Союза нефтегазопромышленников Шмаль рассказал об особенностях российского газа
  • Legion-Media

Об этом сообщает Life.ru.

«Что касается климатической повестки, то наш газ является очень чистым, это чистый метан. Поэтому и выбросы от его сгорания намного меньше. И газ наш, наряду с атомной энергетикой, считается не очень влияющим на ситуацию с климатом. Потому в этом плане у нас тоже есть преимущества по поводу того, что стоит использовать именно его», — заявил Шмаль.

Он назвал проблематичной и несбалансированной ситуацию на энергетическом рынке в Европе и в мире.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о возможностях Европы заменить российский газ.

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