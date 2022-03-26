Экономист Коган прокомментировал ситуацию на российской бирже после открытия торгов

Экономист Евгений Коган прокомментировал ситуацию на российской бирже после открытия торгов.

«Картина с подъёмом стоимости акций российских компаний связана с большим числом продаж. Россияне считают в нынешней ситуации покупку акций некой спасительной гаванью», — заявил Коган в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что продаж ценных бумаг зафиксировано не было, что связано с ограничениями в деятельности на бирже для нерезидентов России.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов.