Экономист Коган прокомментировал ситуацию на российской бирже после открытия торгов
- РИА Новости
«Картина с подъёмом стоимости акций российских компаний связана с большим числом продаж. Россияне считают в нынешней ситуации покупку акций некой спасительной гаванью», — заявил Коган в беседе с радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что продаж ценных бумаг зафиксировано не было, что связано с ограничениями в деятельности на бирже для нерезидентов России.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов.