Глава ВТБ Костин призвал не торопиться с инвестированием сбережений

Короткая ссылка
Глава ВТБ Андрей Костин призвал не торопиться с инвестированием сбережений. По его мнению, лучше их пока сохранить, а вкладывать в более стабильной и спокойной обстановке.
Глава ВТБ Костин призвал не торопиться с инвестированием сбережений
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной и спокойной обстановке», — сказал он в интервью РБК ТВ. Его словам приводит РИА Новости.

В качестве вариантов для вложений Костин назвал рублёвые вклады, накопительные счета, акции российских экспортёров и золото.

«Но, вообще-то, в период таких самых острых моментов я бы держал пока деньги на счёте в банке, но присматривался бы потихоньку. Может быть, и в бонды вкладывал, и так далее. Но, повторяю, надо делать это в крупные российские предприятия, имеющие экспортный потенциал», — добавил Костин. 

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить