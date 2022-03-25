Глава ВТБ Костин призвал не торопиться с инвестированием сбережений

Глава ВТБ Андрей Костин призвал не торопиться с инвестированием сбережений. По его мнению, лучше их пока сохранить, а вкладывать в более стабильной и спокойной обстановке.

«Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной и спокойной обстановке», — сказал он в интервью РБК ТВ. Его словам приводит РИА Новости.

В качестве вариантов для вложений Костин назвал рублёвые вклады, накопительные счета, акции российских экспортёров и золото.

«Но, вообще-то, в период таких самых острых моментов я бы держал пока деньги на счёте в банке, но присматривался бы потихоньку. Может быть, и в бонды вкладывал, и так далее. Но, повторяю, надо делать это в крупные российские предприятия, имеющие экспортный потенциал», — добавил Костин.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.