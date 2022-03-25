Аналитик Танкаев прокомментировал решение властей перейти на поставки газа за рубли
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«В ситуации когда европейские власти ввели санкции против банковских структур России, переход к национальной валюте неизбежен. Потому что мы не можем работать с валютами, к которым не имеем доступа», — заявил он в беседе с Life.ru.
В то же время он напомнил, что российская доля в объёме всего европейского энергопотребления достигает 50%.
А так как в Европе не готовы отказаться от современного образа жизни, «деваться им некуда», заключил Танкаев.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.