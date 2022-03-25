Песков заявил, что директива о продаже газа за рубли была дана только «Газпрому»

Директива о том, чтобы продавать газ за рубли, была дана только «Газпрому», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Была директива «Газпрому». «Газпром» — это международная компания, но главным собственником является государство, поэтому такая директива, она «Газпрому» дана. Про НОВАТЭК президент ничего не говорил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, распространяется ли поручение президента только на трубопроводный газ «Газпрома» или ещё на СПГ, в частности от «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Экономист Василий Колташов прокомментировал в беседе с Nation News переход на поставки газа за рубли. По его словам, если российские углеводороды продаются в рублях, то это работает на рубль.

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что в плане формул ценообразования на газ стоимость в долларовом выражении не поменяется.