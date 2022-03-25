Аналитик Жигалина сообщила о росте доли операций с наличными в России

Аналитик оператора фискальных данных (ОФД) сервиса «Контур.Маркет» Дарья Жигалина сообщила, что в марте 2022 года доля операций с наличными в России выросла на 3 п. п. — до 41%.

Об этом она сказала в разговоре с «Известиями».

В частности, доля наличных оплат в Москве и Московской области увеличилась с 26% до 30%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 22% до 25%, в Екатеринбурге и Свердловской области — с 35% до 37%.

При этом аналитик уточнила, что в последние годы в России сокращался оборот наличных: в 2019 году доля операций с «живыми» деньгами (платежи, снятия в банкоматах) составляла 65%, а в феврале 2022 года уменьшилась почти в два раза — до 38%.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов.