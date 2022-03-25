Аналитик Жигалина сообщила о росте доли операций с наличными в России
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Об этом она сказала в разговоре с «Известиями».
В частности, доля наличных оплат в Москве и Московской области увеличилась с 26% до 30%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 22% до 25%, в Екатеринбурге и Свердловской области — с 35% до 37%.
При этом аналитик уточнила, что в последние годы в России сокращался оборот наличных: в 2019 году доля операций с «живыми» деньгами (платежи, снятия в банкоматах) составляла 65%, а в феврале 2022 года уменьшилась почти в два раза — до 38%.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов.