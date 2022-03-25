Для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял новые меры поддержки, воспользоваться которой смогут инвесторы, получившие землю для строительства без торгов.
Для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Правительством Москвы совместно с представителями бизнеса проработан пакет мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде земельных участков, выделенных для строительства без торгов. Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году», — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Прогрессирующая шкала арендной платы устанавливается для всех земельных участков, предоставленных без торгов для строительства различных объектов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН  прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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