Для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки

Мэр Москвы Сергей Собянин принял новые меры поддержки, воспользоваться которой смогут инвесторы, получившие землю для строительства без торгов.

Об этом сообщает НСН.

«Правительством Москвы совместно с представителями бизнеса проработан пакет мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде земельных участков, выделенных для строительства без торгов. Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году», — рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Прогрессирующая шкала арендной платы устанавливается для всех земельных участков, предоставленных без торгов для строительства различных объектов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.