ЦБ увеличивает сроки предоставления кредитов, обеспеченных ценными бумагами
С 25 марта Банк России увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Ранее такие кредиты предоставлялись на срок 1 день.
Ранее Банк России временно запретил брокерам продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов.
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