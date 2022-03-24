ЦБ увеличивает сроки предоставления кредитов, обеспеченных ценными бумагами

С 25 марта Банк России увеличивает сроки предоставления кредитов постоянного действия, обеспеченных ценными бумагами (ломбардных кредитов), до 90 дней.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее такие кредиты предоставлялись на срок 1 день.

Ранее Банк России временно запретил брокерам продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов.