Партнёр инвесткомпании Шатов назвал самые востребованные акции на Мосбирже

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Партнёр Capital Lab Евгений Шатов заявил, что на Мосбирже 24 марта наблюдаются крупные заявки на покупку акций, в лидерах — экспортно ориентированные компании.
Партнёр инвесткомпании Шатов назвал самые востребованные акции на Мосбирже
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Наиболее востребованы сейчас сырьевые акции: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Норильский никель», «Татнефть», «Полюс», АЛРОСА, «Новатэк», «Сургутнефтегаз» и «Фосагро», — цитирует Шатова газета «Известия».

По его словам, многие инвесторы считают, что торопиться с покупкой не стоит, лучше подождать окончания ажиотажного спроса.

Ранее Банк России принял решение провести 24 марта на Московской бирже торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX).

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