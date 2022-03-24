Партнёр инвесткомпании Шатов назвал самые востребованные акции на Мосбирже
- РИА Новости
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«Наиболее востребованы сейчас сырьевые акции: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Норильский никель», «Татнефть», «Полюс», АЛРОСА, «Новатэк», «Сургутнефтегаз» и «Фосагро», — цитирует Шатова газета «Известия».
По его словам, многие инвесторы считают, что торопиться с покупкой не стоит, лучше подождать окончания ажиотажного спроса.
Ранее Банк России принял решение провести 24 марта на Московской бирже торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX).