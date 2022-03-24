Партнёр инвесткомпании Шатов назвал самые востребованные акции на Мосбирже

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов заявил, что на Мосбирже 24 марта наблюдаются крупные заявки на покупку акций, в лидерах — экспортно ориентированные компании.

РИА Новости

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