В Москве утвердили программы льготного кредитования субъектов МСП

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

На встрече с руководителями предприятий МСБ Собянин заявил, что в настоящее время с малым и средним бизнесом столицы работают 4 млн человек.

Как отметил мэр, ряд решений федеральные и столичные власти уже приняли.

«Мы видим, что многие вопросы начинают решаться», — сказал он.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что городская программа льготного кредитования будет актуальна для тех, кто работает в сегменте массового спроса.

Также она предназначена для предприятий, ведущих инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий.

Кроме того, столичные власти запустят гранты на реализацию проектов по созданию импортозамещающих производств. Субъекты МСП смогут получить и гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.