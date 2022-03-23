В Москве утвердили программы льготного кредитования субъектов МСП
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
На встрече с руководителями предприятий МСБ Собянин заявил, что в настоящее время с малым и средним бизнесом столицы работают 4 млн человек.
Как отметил мэр, ряд решений федеральные и столичные власти уже приняли.
«Мы видим, что многие вопросы начинают решаться», — сказал он.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что городская программа льготного кредитования будет актуальна для тех, кто работает в сегменте массового спроса.
Также она предназначена для предприятий, ведущих инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий.
Кроме того, столичные власти запустят гранты на реализацию проектов по созданию импортозамещающих производств. Субъекты МСП смогут получить и гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции.
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