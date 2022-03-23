В Москве промышленные предприятия смогут арендовать землю по льготной ставке

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В Москве промышленные предприятия смогут арендовать землю для строительства новых производств и реконструкции существующих объектов по льготной ставке.
В Москве промышленные предприятия смогут арендовать землю по льготной ставке
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает НСН.

«Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, ставка будет распространяться на весь срок действия договоров аренды.

Землю по льготной ставке станут выделять для крупных инвестиционных проектов, при смене цели использования участка на строительство, а также при предоставлении участков для завершения строительства производственных и промышленных объектов.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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