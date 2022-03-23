Цена нефти марки Brent превысила $116

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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 23 марта.
Цена нефти марки Brent превысила $116
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По данным на 09:23 мск, майские фьючерсы на WTI подорожали на 0,45% — до $109,76. 

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,61% — до $116,18. 

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение, что авария на выносном причале КТК усугубит дефицит на мировом рынке и, по всей видимости, увеличит стоимость нефти. По его словам, «если это событие совпадёт ещё и с другими факторами, то создастся идеальный шторм и цены могут взлететь и обратно, к $140—150 за баррель».

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